Fiasko: Droppet efter én sæson

Paris Hiltons madprogram,'Cooking With Paris', fik kun en sæson på Netflix

Hun har været uundgåelig i dette årtusinde, men ikke ustoppelig.

Paris Hilton har mange, mange titler på sit cv, der tæller alt fra model og realitystjerne til diskjockey og sangerinde.

Tilbage i august sprang hun også ud som tv-kok hos Netflix med programmet 'Cooking With Paris', men nu må hotel-arvingen sande, at gastronomien ikke blev hendes store kald i livet.

Netflix har nemlig droppet programmet efter blot en sæson.

Det skriver Entertainment Weekly.

Kogte med Kim Kardashian

Kendis-verdenens svar på en schweizerkniv havde ellers sikret sig en række stærke medværter til at løfte programmet.

I de seks episoder kunne inspirationshungrende madentusiaster se stjerner som Demi Lovato, Kim Kardashian, Paris Hiltons mor, Kathy, og lillesøster, Nicky Hilton, lave forskellige anretninger.

Den 40-årige superstjerne fik heller ikke pæne ord med på vejen, da Berlingske anmeldte programmet.

Programmet fik blot én stjerne og blev kaldt 'en monumental fornærmelse mod alle gastronomiske interesserede'.

Paris Hilton har tidligere fortalt Entertainment Weekly, at hendes ynglingsost er en cheddar, og at hun elsker at spise ketchup på alt.

Så avisens fine fornemmelser er hun nok ligeglad med.