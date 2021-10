Fik besked om Kobes død på forfærdelig måde

I januar 2020 mistede Kobe Bryant og datteren Gigi Bryant livet i et helikopterstyrt.

Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant, fik dog ikke overbragt nyheden af politiet, sådan som det normalt ville gå få sig.

I stedet fik hun besked, fordi der dukkede notifikationer fra sociale medier op på hendes telefon med teksten 'RIP Kobe'.

Det skriver flere internationale medier på baggrund af dokumenter fra retten, heriblandt People og The Guardian.

RIP Kobe

Enken har efter den tragiske ulykke lagt sag an mod Los Angeles amt, hvor politiet angiveligt skulle have lækket grafiske billeder fra ulykke-stedet, blandt andet billeder af ligene.

Under en afhøring i sagen bliver Vanessa Bryant spurgt, hvornår hun finder ud af, at hendes mand er afgået ved døden.

Her fortæller hun ifølge dokumenterne, som People er i besiddelse af, at hun først hører om ulykken fra sin assistent to timer efter, helikopteren er styrtet, hvor hun samtidig får af vide, at der er fem overlevende.

- Jeg spurgte hende, om Gianna og Kobe var okay. Og hun sagde, at hun ikke var sikker. Hun vidste det ikke.

Men da Vanessa Bryant forgæves prøver at ringe til sin mand, bliver hun bombarderet med notifikationer på sin telefon med teksten 'Hvil i fred Kobe'.

- Jeg prøvede at ringe til min mand, og så dukker alle de her notifikationer op på min telefon, hvor der står 'RIP Kobe, RIP Kobe, RIP Kobe'.

Kobe Bryant og datteren Gigi Bryant mistede i januar 2020 livet i en helikopter-ulykke. Foto: USA Today USPW//Ritzau Scanpix

Indgået forlig

Ud over den 41-årige NBA-legende og 13-årige Gigi Bryant mistede de resterende syv passagerer også livet i ulykken.

Sidenhen har de pårørende, inklusive Vanessa Bryant, lagt sag an mod det firma, som ejede helikopteren fra ulykken. Da de mener, at piloten burde have vidst, at vejrforholdene var dårlige til at flyve ud.

I juni kom det frem, at parterne i sagen har indgået forlig. Detaljerne i forliget holdes dog skjult for offentligheden.