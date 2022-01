Fik hjerneblødning under optagelser

'Jackass'-stjernen Johnny Knoxville fik en alvorlig hjerneskade under optagelserne til den nye film, der her premiere om få dage

De har udsat sig selv for alverdens tåbeligheder. Ofte går det godt, men under optagelserne til den kommende film om vovehalsene fra 'Jackass', 'Jackass Forever', gik det for alvor galt for 50-årige Johnny Knoxville.

I et enkelt stunt brækkede han sit håndled, et ribben og pådrog sig samtidig en hjerneblødning.

Det var mødet med en tyr, der i den grad sendte Knoxville til tælling. Skaderne i hans hoved har haft store konsekvenser for ham efterfølgende, hvor han har døjet med blandt andet koncentrationsbesvær.

- Mine kognitive funktioner forværredes betydeligt efter det slag, fortalte Johnny Knoxville ifølge flere amerikanske medier forleden i et interview med radioværten Howard Stern.

I interviewet fortalte han også, at skaden har påvirket hans humør negativt, og han kaldte hændelsen for 'måske den værste, jeg nogensinde har oplevet'.

Se traileren til Jackass Forever her.

Deprimeret

Johnny Knoxville har gennemgået en række test hos en neurokirurg, og her var hans evne til at holde fokus og koncentrere sig tydeligt påvirket. I en af de mange test scorede han kun 17 ud af 100 mulige point i en koncentrationsprøve. Det blev starten på en lang genoptræning.

- Det har været svært at komme tilbage. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle klippe filmen sammen, men jeg havde svært ved at sidde stille. Min hjerne begyndte at lave numre med mig, og jeg var virkelig deprimeret.

Heldigvis fortalte Johnny Knoxville også, at det langt om længe er begyndt at gå bedre.

'Jackass' blev først sendt som tv-serie på MTV mellem 2000 og 2002. Siden da har den til tider vanvittige gruppe lavet en række film. Den seneste, 'Jackass Forever', udkommer 4. februar.

Hvis du vil vide mere om, hvordan det er gået med vovehalsene de seneste 20 år, kan du blive klogere her.