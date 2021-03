Fik katastrofale følger: Corona ændrede alt

Jeg ved ikke, om han nogensinde får et normalt liv igen, lyder det fra hustruen

Der er gået et år, siden 53-årige Derek Draper fik konstateret covid-19, men familien venter stadig på, at han kommer hjem fra hospitalet.

Det fortæller hustru Kate Garraway, der er vært på det for tiden meget omtalte 'Good Morning Britain', i et stort interview med Sunday Times Magazine.

- Det værste øjeblik var, da de sagde, at han måske aldrig kommer udenfor en dør igen. Det var et mareridt, fortæller hun og tilføjer:

- Jeg ved ikke, om han nogensinde får et normalt liv igen. Vi ved det simpelthen ikke.

Derek Draper har ikke længere coronavirus, men følgerne kæmper han stadig med, da det kickstartede en lavine af dårligdomme - hvorfor han stadig er indlagt.

Vågner op fra koma efter fødsel

Kommer op til overfladen

Han blev lagt i koma i marts måned sidste år, da virussen medførte store skader på hans organer. Hans nyre stoppede med at fungere, ligesom han fik skader på lever og budspytkirtel. Han har huller i lungerne fra lungebetændelse og har tabt sig 50 kilo, fortæller tv-værten.

- Jeg har ikke set min kone i et år

Da han kom ud af koma, svævede han ind og ud af bevidsthed. Det er stadig hans virkelighed.

- Jeg føler det, som om han bevæger sig i et hav fyldt med bevidstløshed, og indimellem kommer han op til overfladen, forklarer hun og fortæller, at det enkelte gange har været muligt at kommunikere med ægtemanden, men kun i kortere tid ad gangen.

Kate Garraway på den røde løber med sine børn i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Det er hårdt

Grundet de strenge coronarestriktioner i Storbritannien oplyser Kate Garraway, at hun ikke har set sin mand siden december, men lægerne har fortalt, at hans tilstand er forværret siden da.

- Jeg er de facto aleneforælder nu, siger hun og fortæller, det er hårdt, at hun ikke kan dele glæden ved deres to fælles børn med sin ægtefælle.

- Dét, jeg savner mest, er at dele glæden med Derek. Når Billy siger noget skørt, eller Darcey siger noget frækt. Det er dér, jeg savner ham mest.

Dereks sygdom og kamp for at vende tilbage til livet er blevet filmet til en dokumentar, ligesom Kate Garraway har skrevet en bog om forløbet.