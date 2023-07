Fik kritik for bare bryster: Nu gør hun det igen

Da hun for et år siden mødte op til modeshow i en helt gennemsigtig kjole og uden bh, skabte det så meget opmærksomhed, at hun til sidst selv måtte kommentere sagen i et opslag på Instagram.

Her kom Florence Pugh med en skarp kritik af dem, der udtalte sig om hendes bryster og deres størrelse.

Nu viser hun, at hun ikke har taget kritikken til sig - eller også har hun bare valgt at trodse den. I hvert fald er hun igen i år mødt op til et modeshow, denne gang i Paris, og her har hun endnu engang iført sig en fuldstændig gennemsigtig kjole.

Og ja, du gættede det. Hun har ikke taget nogen bh på under kjolen.

Florence Pugh er endnu en gang mødt op i en gennemsigtig kjole. Foto: Marc Piasecki/Getty Images

Modeshowet foregik på Paris Haute Couture Fashion Week, og det var endnu en gang modehuset Valentino, hun var troppet op hos. De har lavet både den nye og den tidligere kjole.

Bange for bryster

Sidste år skabte det så meget opmærksomhed, at Florence Pugh måtte forsvare sig selv på Instagram.

'Det er ikke første og med sikkerhed heller ikke sidste gang, at en kvinde vil skulle høre på, hvad der er galt med hendes krop fra en flok fremmede. Det foruroligende er bare, hvor vulgære nogle af jer mænd er.'

'Det, der er mere bekymrende, er ... hvorfor er I så bange for bryster? Små? Store? Højre? Venstre? Kun et? Måske ingen?,' skrev hun dengang.

Florence Pugh fik sidste år en masse kommentarer om sit udseende. Foto: Marc Piasecki/Getty Images

Florence Pugh er aktuel i Christopher Nolans nye store værk, 'Oppenheimer', der har premiere i Danmark 20. juli. I den forbindelse har filmens hovedrolle, Cilian Murphy, givet et interview til The Guardian, og her fortæller han, at man også kan forvente at se en hel del hud i filmen.

Nolan kaster sig nemlig for første gang ud i en større romantisk fortælling, som også inkluderer mange - og lange - sexscener med blandt andre Cilian Murphy og Florence Pugh.