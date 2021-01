Fik ufrivillig abort midt i radioprogram

Den 42-årige britiske sangerinde Myleene Klass, der er kendt fra bandet 'Hear Say' og som tv-vært, radiovært og model i Storbritannien, afslører nu overfor mediet You Magazine i Daily Mail, at hun hun fik sin sin tredje ufrivillige abort midt under en udsendelse, mens hun var på arbejde som radiovært.

Det skriver flere medier - heriblandt Metro.

Myleene er her fotograferet i 2015. Foto: Ritzau Scanpix.

- Jeg var radiovært på et live-program. Jeg gik på toilettet, mens der blev sat noget musik på. Og pludselig var der blod overalt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde en time tilbage af mit radioprogram, fortæller Myleene Klass om den ufrivillige abort. Hun ringede efterfølgende til sin ven, radioværten Lauren Laverne for at få hjælp.

- Hun beroligede mig og sagde. Tag en passage mere, og tag en dyb indånding. Kom bagefter ud og ring til mig igen. Hun fik herefter talt mig gennem hele radioprogrammet, fortæller Myleene Klass.

Fire aborter i alt

For nylig afslørede den 42-årige Myleen, at hun faktisk har haft sammenlagt fire ufrivillige aborter.

Netop nu er Myleene Klass aktuel i det britiske tv-program 'Dancing on Ice'. Hun er mor til tre børn: 13-årige Ava, ni-årige Hero og Simon på et år.