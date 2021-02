Fik vaccine: Nu lægges hun for had

Amanda Kloots mand døde efter at være blevet smittet med coronavirus. Nu er hun selv havnet i modvind for at modtage vaccinen

Amanda Kloots, hvis ægtemand Nick Cordero døde i juli 2020, efter at være blevet smittet med coronavirus og have tilbragt over 90 dage på hospitalet, er kommet i modvind.

I modvind fordi hun har fået en vaccine mod netop covid-19.

Skuespiller døde efter coronakamp: Nu indsamler fans millioner

Problemerne opstod fredag, da den 38-årige fitnessinstruktør og tv-personlighed delte et billede, hvor hun modtog sin første dosis af vaccinen. I Los Angeles er det kun personer i særligt udsatte erhverv og folk over 65 år, der på nuværende tidspunkt kan bestille tid til en vaccine, hvorfor mange af hendes følgere på Instagram mente, at hun snød sig foran i køen. Noget hun blankt afviser over for People.

- Det er vanvid, at folk forsøger at gøre det her til en skandale. Enhver kan gøre, hvad jeg gjorde, siger hun og fortsætter.

- Des flere arme, der bliver stukket med den vaccine, jo bedre. Jeg tog chancen og tog sammen med to venner til et vaccinationsområde i det østlige Los Angeles. Vi ventede i kø og håbede. Efter alle havde været igennem, spurgte vi, om de havde flere vacciner, for så vil de hellere putte dem i folks arme end at smide dem ud. Og de sagde: 'Vi har ekstra vacciner til dig'. Jeg fik kuldegysninger og begyndte at græde.

Vaccine-shaming

Amanda Kloots fortæller videre, at det var et særligt øjeblik for hende, da hun fik vaccinen mod covid-19, der netop skal beskytte hende mod sygdommen, der var med til at tage livet af hendes mand. At modtage så meget kritik ramte hende hårdt, og derfor opfordrer hun nu folk til at tænke sig om.

- Vaccine-shaming burde ikke ske. Særligt ikke når du venter i kø og får vacciner, der ellers var blevet smidt ud, siger hun og fortsætter:

- Det er en smuk ting, hver gang en arm modtager vaccinen. Vi burde ikke udskamme folk, der får en vaccine, som skal hjælpe Amerika med at komme på fode igen.

Amanda Kloots med sin nu afdøde ægtemand Nick Cordero. Han blev 41 år. Foto: Ritzau Scapix

På Instagram udtrykker hun da også glæde over sit stik.

'Jeg har været rædselsslagen for at få virussen, siden Nick gik bort. Som alenemor er jeg nu ét skridt tættere på at føle mig sikker', skriver hun.