Film bandlyst grundet tilknytning til israelsk militær

Den nye film 'Døden på Nilen' bliver ikke vist i to mellemøstlige lande, da Gal Gadot, en af filmens hovedroller, tidligere har været i det israelske militær

Agatha Christie fans i Libanon og Kuwait må se langt efter den nye film baseret på krimidronningens bog 'Døden på Nilen'.

De to lande har nemlig bestemt at bandlyse filmen, da Gal Gadot, som spiller en af filmens hovedroller, tidligere har gjort tjeneste i det israelske militær.

Det fortæller New York Post.

I løbet af weekenden fik filmen ellers premiere i mange lande i mellemøsten.

Alle unge israelere skal gøre tjeneste i det israelske militær, og det gjorde den nu 36-årige israeler Gal Gadot altså også.

Udover sin rolle i 'Døden på Nilen' blev Gal Gadot særlig kendt, da hun fik rollen som Wonder Woman i DC's film af samme navn.

Da 'Wonder Woman' fik premiere, blev filmen ligeledes bandlyst i Libanon på grund af Gadots tilknytning til militæret.

Gal Gadot som Wonder Woman. Foto: Ritzau Scanpix / Clay Enos

'Propaganda-maskine'

I maj 2021 blev Gal Gadot anklaget for at være en 'propaganda-maskine' for det israelske militær. Det skete i forbindelse med daværende raketangreb mellem Israel og Palæstina.

I et tweet skriver hun blandt andet:

'Israel fortjener at leve som en fri og sikker nation. Det samme gør vores naboer. Jeg beder for ofrene og deres familier. Jeg beder, så vi på et tidspunkt kan leve side om side i fred'.

Efter Gadot slog tweetet op blev hun hurtigt herefter anklaget for at have deltaget i 'etnisk udrensning' og 'massemord' grundet hendes militære tjeneste.

Kommentarerne kan ikke længere læses, da skuespilleren fjernede kommentarsporet, skriver New York Post.