Film stoppet efter chok-anklage

Bill Murray bliver undersøgt for at have udvist 'upassende opførsel' på filmset, mens optagelser er stoppet på ubestemt tid

Er du en af dem, der har glædet dig til at se Hollywood-filmen 'Being Mortal', skal du væbne dig med tålmodighed.

Filmoptagelserne er nemlig blevet stoppet på grund af anklager mod en af filmens højt profilerede skuespillere, der efter sigende har opført sig upassende.

Der er tale om ingen ringere end Bill Murray, 71, afslører kilder til Deadline.

I en mail, som filmstudiet Searchlight Pictures har sendt ud til skuespillerne og medarbejderne på filmen, blev det mandag bekræftet, at optagelserne skulle sættes på pause. Torsdag blev det så besluttet at stoppe den helt på ubestemt tid.

'I slutningen af sidste uge blev vi gjort opmærksomme på en klage, og den undersøgte vi straks. Efter at have gennemgået omstændighederne er det besluttet, at produktionen ikke kan fortsætte på nuværende tidspunkt,' står der ifølge mediet.

'Vi er virkelig taknemmelige for alt, hvad I har lagt i dette projekt. Vores håb er at genoptage produktionen, og vi arbejder sammen med Aziz (producer) og Youree Henley for at finde ud af et tidspunkt,' sluttede mailen.

Bill Murray er bedst kendt for sine komedieroller. Foto: Philippe Antonello

Skuespiller og instruktør Aziz Ansari, 39, har sin debut som instruktør med filmen, som er baseret på Atul Gwandes bog fra 2014 'Being Mortal: Medicine and What Matters in the End', der udforsker hospice og pleje i den sidste tid på jorden.

Ikke første gang

Murray er også tidligere blevet anklaget for dårlig opførsel af hans skuespillerkollega fra 'Charlies Angels' Lucy Liu, som mindes, at han skældte hende ud på filmsettet i 2000, efter at hun og de andre skuespillere ændrede en scene under en prøve, hvor Murray ikke var til stede.

'Noget af sproget var utilgiveligt og uacceptabelt, og jeg ville ikke bare sidde der og tage imod. Så ja, jeg stod op for mig selv, og jeg fortryder det ikke,' sagde Liu, 53, sidste år i Los Angeles Times podcast 'Asian Enough'.

'For uanset hvor lavt du befinder dig på rangstigen, eller hvor du end kom fra, er der ingen grund til at være nedladende over for andre mennesker,' tilføjede hun dengang.