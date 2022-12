Filmaktuel stjerneinstruktør afslører: - Han var dødsdømt

James Cameron er så træt af den 25 år gamle diskussion, at han nu har fået videnskabens hjælp til at finde svaret på, om Leonardo DiCaprios figur, Jack, potentielt kunne have overlevet i 'Titanic'

Leonardo DiCaprios karakter i filmen 'Titanic', Jack Dawson, var dødsdømt, da han lod sin store kærlighed, Rose, få pladsen på døren, efter det monstrøse skib var forlist.

For der var absolut ingen chance for, at begge kunne overleve.

Siden tv-udgavens 'Titanic' sank til bunds, har fans diskuteret, om der var plads til begge på døren, som holdt Rose over det iskolde vand, men den diskussion bør stoppe, mener filmens skaber James Cameron, der netop nu er højaktuel med 'Avatar: The Way of Water'.

Endnu en af de ikoniske scener fra filmen. Foto: Ritzau Scanpix

Da han udmærket er klar over, at hans ord næppe er nok til at tilfredsstille folk, har han fået videnskabens hjælp til at lukke debatten.

- Vi har undersøgt det videnskabeligt for at lægge diskussionen i graven og stikke en pæl gennem dens hjerte, siger James Cameron til Toronto Sun.

- Vi har lavet en grundig retsmedicinsk analyse med en ekspert i hypotermi, der genskabte tømmerflåden fra filmen, og resultatet udkommer til februar, siger Cameron, som dog selv løfter sløret for facit:

- Vi tog to stuntpersoner, der vejede det samme som Leo og Kate (Winslet, der spillede Rose, red.). Vi satte censorer overalt på dem og satte dem i isvand. Vi testede løs for at se, om de kunne have overlevet på en masse forskellige måder, og svaret var, at der absolut ingen chance var for, at de begge kunne have overlevet. Kun én kunne overleve, slår instruktøren fast, ligesom Kate Winslet har gjort.

I programmet 'Mythbusters' kom man ellers i 2012 frem til, at Jack kunne have overlevet, men James Cameron håber, at snakken nu kan forstumme.

- Måske jeg efter 25 år slipper for at beskæftige mig mere med det, siger han til Toronto Sun.