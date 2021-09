Filmet stangstiv i leopardbukser og klipklappere

Engang var Nicolas Cage den ubestridte stjerne i filmen 'Leaving Las Vegas', hvor han spillede en drukkenbolt på slap line i spillebyen.

Men han kan skam også i det virkelige liv.

Ligesom i den kendte Blockbuster fra 1996 viste stjerneskuespilleren sig således fra sin mindre pæne side, da han for nylig stangvissen i en alkoholrus opholdt sig på restauranten Lawry's Prime Rib nær den berømte Sunset Strip i Las Vegas - byen, hvor han også bor en stor del af året.

Det skriver engelske The Sun, hvor du kan se både billeder og video fra optrinnet.

Ifølge avisens kilder opførte Nicolas Cage sig så bizart midt i en whisky- og tequila-brandert, at forbløffede tilskuere på og udenfor restauranten troede, han var en forhutlet hjemløs.

Iført leopardbukser

Iført leopardbukser blamerede Cage sig på rigtig fuldemandsmanér, og man kan på både billeder og video se filmstjernen sidde forvirret og barfodet på en sofa, imens han med stort besvær ifører sig sine klipklappere.

Efterfølgende vaklede han rundt råbende og slingrende, og blev i samme moment forhindret i at gå tilbage til sit bord, hvor han havde drukket tæt, af en kvindelig medarbejder fra restauranten.

Et vidne beskriver ifølge The Sun Nicolas Cage som 'totalt stiv' og nævner, hvordan han konstant småskændtes med personalet på stedet. Han var ifølge samme vidne provokerende, og prøvede hele tiden at slås både fysisk og verbalt med gæsterne.

En stamgæst endte til sidst med at følge den beduggede skuespiller hjem.

Deroute i Hollywood

Hændelsen er absolut ikke enestående. Nicolas Cage, der var en af de bedst indtjenende skuespillere i 90'erne, men som i de senere år primært har lavet tvivlsomme B-film, har for vane at gøre spøjse ting i privaten.

I marts 2019 blev han fotograferet i fuld tilstand, imens han forsøgte at få en ægteskabsattest ved retten i Las Vegas, efter at han havde giftet sig spontant med sin fjerde kone, Erika.

Fire dage senere bad han om en annullering af ægteskabet, fordi han havde været så fuld ved vielsen, at han ikke vidste, hvad han gjorde.

I februar i år giftede han sig så for femte gang. Den heldige var ved den lejlighed 30 år yngre Riko Shibata.

Cage med Riko Shabata, der er hans femte kone. Foto: Ritzau Scanpix

For at toppe det, der virker til at være noget af en midtvejskrise for den 57-årige stjerne, døde hans elskede mor, Joy Vogelsang, i maj i en alder af 85.

Noget tyder på, at de efterhånden færre roller er synonym med en personlig deroute for Nicolas Cage.

- Hvis jeg ikke har noget at stå op til om morgenen, kan jeg være meget selvdestruktiv. Så kan jeg sidde med to flasker rødvin og falde fra hinanden, men jeg gider ikke være sådan en person. Så jeg SKAL arbejde, fortalte Nicolas Cage i et interview med The Guardian fra 2018.