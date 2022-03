Filmstjerne arresteret for grov vold

Skuespilleren Anthony Starr, som blandt andet har medvirket i filmen 'The Boys', er i denne uge blevet arresteret i Spanien for grov vold

Hvad, der måske skulle have været en hyggelig fyraften, eskalerede hurtigt og blev til en ganske alvorlig affære for skuespilleren Anthony Starr, da han i sidste uge blev arresteret for at have overfaldet en 21-årig ung mand, mens han var beruset på en pub i den spanske by Alicante.

Det skriver det amerikanske medie Variety, som har fået arrestationen bekræftet af politiet.

Den unge mand fik angiveligt to slag af den berusede skuespiller. Det er fortsat er uvist, om der blev kastet eller slået med en glasflaske, men ikke desto mindre blev flasken knust i ansigtet på den unge mand.

Manden blev straks efter overfaldet kørt til hospitalet, hvor han måtte syes over det ene øje med fire sting, mens Anthony Starr kort efter hændelsen blev arresteret for grov vold.

Var i gang med ny actionfilm

Anthony Star har været i Spanien den seneste måned i forbindelse med optagelserne til filminstruktøren Guy Richies nye actionfilm, hvori stjerneskuespilleren Jake Gyllenhaal spiller hovedrollen.

Frem til hændelsen syntes Anthony Star at nyde opholdet i det varme, solrige Spanien. Det er ikke mere end fem dage, siden skuespilleren postede billeder, der emmede af luksus og feriestemning på sin Twitter-profil.

Hvad, der fik Anthony Starrs temperament til at løbe af med ham til trods for den rolige tilværelse, vides ikke.

Men set i lyset af hans nuværende situation, hersker der nok ingen tvivl om, at billederne formentlig fremkalder en sur blanding af moralske tømmermænd og sviende ærgrelse hos skuespilleren.