Filmstjerne knust under sneplov: Forsøgte at redde nevø

'Avengers'-stjernen Jeremy Renner var nytårsdag usandsynligt tæt på at dø, da han blev kørt over af en sneplov.

Nu kaster en politirapport, som CNN har set, lys over, hvordan ulykken kunne ske.

Ifølge rapporten havde Jeremy Renner benyttet sneploven til at hjælpe sin nevøs køretøj fri af sneen, men da håndbremsen efterfølgende ikke var blevet trukket, gled sneploven mod nevøen.

'Selvom sneploven havde nogle mekaniske problemer, er det vores overbevisning ud fra vores mekaniske undersøgelser, at håndbremsen ville have forhindret sneploven i at bevæge sig frem', står der ifølge CNN i politirapporten. Den fortsætter:

'Da Renner forsøgte at stoppe eller aflede sneploven for at undgå, at den skulle skade hans nevø, blev han trukket ind under køretøjet og kørt over'.

Brækkede 30 knogler

Jeremy Renner blev hasteindlagt i kritisk, men stabil tilstand efter ulykken. Efterfølgende har han selv fortalt i et opslag på Instagram, at han havde brækket hele 30 knogler.

'Disse 30 brækkede knogler vil vokse sig stærkere, ligesom kærligheden og båndet til familie og venner bliver dybere', skrev han i opslaget.

Det har krævet flere operationer at få Jeremy Renner på ret køl igen. Foto: Jeremy Renner Via Twitter/Reuters

Borgmesteren i Reno i Nevada, hvor Jeremy Renner kommer fra, har tidligere fortalt, at ulykken skete, fordi Renner forsøgte at hjælpe nogle andre mennesker. Det viser sig altså nu at være hans nevø.

- Han hjalp nogle personer, der var strandet i sneen. Han hjælper altid andre, sagde borgmester Hillary Schieve i den forbindelse.

Jeremy Renner er 52 år. Han er kendt fra film som 'The Avengers' og 'The Hurt Locker'.

