Filmstjerne skyldig i flere voldtægter

Skuespiller og rapper Kaalan Walker råbte: 'Jeg voldtog ikke nogen', da han mandag blev ført ud af retten efter at være blevet kendt skyldig i voldtægt af seks kvinder, og et seksuelt overgreb mod en syvende.

Det skriver flere internationale medier heriblandt Daily Mail.

Overgrebene startede tilbage i 2013, og enkelte af ofrene var helt ned til 16 år gamle på gerningstidspunktet.

Kaalan Walker var oprindeligt tiltalt for seksuelle overgreb mod ti kvinder, men en jury i Los Angeles frikendte ham for tre af anklagerne.

Da Kaalan Walker nu er fundet skyldig, risikerer han fængsel på op til 100 år eller livstid. Straffen er endnu ikke udmålt.

Lovede photoshoot

Walker brugte angiveligt sin stjernestatus allerede tilbage i 2013 til at lokke unge kvinder til øde lokationer.

Her var aftalen at lave et photoshoot, samt at han ville skaffe de unge kvinder forbindelser inden for modelbranchen. Samtidig påstod Walker over for kvinderne, at han var venner med rapperen Drake.

Photoshootet fandt dog aldrig sted, og kvinderne blev i stedet udsat for voldtægt og seksuelle overgreb.

Under sin afsluttende procedure kaldte anklageren i sagen da også Kaalan Walker for en 'serievoldtager'.

Voldtaget den første aften

En af Walkers ofre, modellen Sydney Stanford, lagde en video på Instagram kort tid efter, at Walker blev fundet skyldig, hvor hun takker de personer, der vidnede i retten.

Sydney Stanford blev voldtaget af Walker den første aften, de mødtes. Hun har også fortalt om sit møde med Walker til Rolling Stone.

- Det var meget sofistikeret. Han valgte os piger og appellerede til vores drømme. Han påstod, at han var venner med Drake og brugte sin forbindelse til Halle Berry til at få unge kvinder til at stole på ham.

- Når man så mødtes med ham, handlede det ikke om photoshoot, men om overgreb, har Sydney Stanford tidligere udtalt.

De syv kvinder, som Walker er kendt skyldig i at forgribe sig på seksuelt, er blandt tredive kvinder, som alle påstår at have været udsat for overgreb fra den 27-årige skuespiller.

Kaalan Walkers skuespillerkarriere indebærer blandt andet filmen 'King', hvor han spillede sammen med Daniel Craig og Halle Berry. Derudover medvirkede han også i filmen 'Superfly' fra 2018.

Udover film har Walker lavet musik og rappet under navnet 'KR' i flere år.