Filmstjerne: Smider tøjet for veganismen

Den amerikanske skuespiller Alicia Silverstone, der især er kendt for sin rolle i teenage-komedien 'Clueless', har for vane at smide klunset i den gode sags tjeneste.

Både i 2007 og 2016 var hun og hendes nøgne krop kørt i front som en del af dyrevelfærdsorganisationen PETA's kampagner mod ikke-veganske tøjprodukter, blandt andet i en kampagne mod uld i modebranchen.

Og nu er hun altså på den igen, denne gang kun iført støvler og i et fremstød for vegansk læder under sloganet:

'Lad være med at være en nar. Klæd dig vegansk. Køb kaktus-, svampe- eller æble-læder i stedet', lyder det i kampagnen, man kan se på PETA's Instagram-profil.

Og budskabet fortsætter:

'Den sensationelle Alicia Silverstone smider det hele for at få fakta frem: Kolæder dræber både dyr OG planeten'.

Fortygget mad til sønnike

Alicia Silverstone er selv veganer, og har gjort livsstilen til en levevej med kogebøger og veganer-bloggen The Kind Life.

Udover filmkarrieren og rollen som Cher Horowitz i 'Clueless' fra 1995 er hun også kendt for i 2012-2013 at vække opsigt ved at opfordre veganske mødre til at dele ud af deres brystmælk - eftersom de fleste erstatningsprodukter dengang kom fra komælk - og endnu mere opsigtsvækkende at fortygge maden og spytte det i munden på sin dengang 11 måneder gamle søn.

I 2018 blev hun skilt fra sin mand, den amerikanske musiker og skuespiller Christopher Jarecki, som hun var sammen med i 13 år.

