Filmstjerne spottet i Big Bio

Den amerikanske stjerne var søndag et smut forbi Big Bio Nordhavn i København - sammen med et andet verdenskendt ansigt

Det er svært ikke at få øje på kendte, Hollywood-skuespillere, når man går i biografen.

Men det er ikke hver dag, at man herhjemme ser dem på den anden side af det store lærred.

Men det var tilfældet i Big Bio Nordhavn søndag, hvor ingen ringere end Hollywwod-stjernen Bradley Cooper, der blandt andet er kendt fra 'Tømmermænd i Vegas' og 'A Star is Born', blev spottet i København af en dansk fan.

Det skriver Soundvenue.

Filmstjernen Bradley Cooper lagde søndag vejen forbi Big Bio Nordhavn i København for at se den nye 'Barbie'-film. Og selvfølgelig give et par selfies til de danske fans. Foto: Sofus van Hauen

'Barbie' og serie-stjerne

Over for Ekstra Bladet bekræfter den overraskede danske fan Sofus van Hauen, at han sammen med sine venner spottede den verdenskendte stjerne, da han var inde og se den nye 'Barbie'-film.

Og han oplyser samtidig, at Bradley Cooper, der tidligere er blevet kåret som verdens mest sexede mand, ikke var i biografen alene.

Filmstjernen var nemlig troppet op sammen sammen med 'Succession'-stjernen Jeremy Strong, der som bekendt er gift med danske Emma Wall.

Også HBO-stjernen Jeremy Strong var villig til at give et lille selfie i biografen. Foto: Sofus van Hauen

Sammen har de både et hjem i København og et sommerhus i Tisvilde, hvilket Ekstra Bladet tidligere har talt med HBO-stjernen om.

Der er altså ingen tvivl om, at man kan komme til at støde ind i Jeremy Strong herhjemme. Om Bradley Cooper fortsat er i København, er dog endnu uvist.

