'Fint skal det være'-stjerne er død

Josephine Tewson er død i en alder af 91 år.

Det bekræfter hendes agent over for flere medier - heriblandt Metro.

'Det er med stor sorg, at jeg oplyser op, at Josephine Tewson er gået bort,' lyder det fra agenten, der også oplyser, at den britiske skuespiller sov stille ind i sit hjem på plejehjemmet Denville Hall.

Josephine Tewson havde en lang karriere som skuespiller, der startede i 50'erne og løb helt frem til sidste årti, men danskerne kender hende formentlig bedst fra tv-serien 'Keeping Up Appearances', der fik den danske titel 'Fint skal det være'.

Her medvirkede hun i alle sæsoner som Elizabeth 'Liz' Warden, der var Hyacinths lettere nervøse nabo, som ofte kom på besøg til kaffe.

På det meget lange cv findes også en større rolle som Miss Davenport i tv-serien 'Last of the Summer Wine', ligesom Josephine Tewson også har medvirket i en episode af 'Kriminalkommisær Barnaby'.

Hun var aktiv til langt over den normale pensionsalder og frem til 2019 optrådte hun rundt omkring i Storbritannien med sit one-woman-show 'Still Keeping Up Appearances?'.

Josephine Tewson var gift to gange. Første gang med skuespiller Leonard Rossiter fra 1958 til deres skilsmisse i 1961. 11 år senere blev hun gift med Henry Newman, som gik bort i 1980.

