Fire personer skudt ved Bieber-fest

Fire personer blev natten til lørdag skudt udenfor en natklub, hvor verdensstjernen Justin Bieber holdt fest.

Det skriver mediet TMZ.

Bieber havde holdt koncert i West Hollywood, og herefter en efterfest på en klub ved navn The Nice Guy. På gæstelisten var en række store stjerner, heriblandt rapperen Drake, skuespillerene Leonardo DiCaprio og Tobey Maguire, samt kendisserne Kendall Jenner og Khloe Kardashian.

Ifølge mediet opstod der håndgemæng ude foran klubben omkring klokken 2.45, hvor rapperne Kodak Black, Gunna og Lil Baby befandt sig på gaden.

Rapperen Kodak Black skulle angiveligt have været involveret i slåskampen, som førte til, at der blev affyret skud.

Mediet har talt med politiet, som fortæller, at der i alt blev affyret ti skud, og at fire personer blev ramt og kørt på hospitalet, men at de alle er i stabil tilstand.

Gerningsmændene er fortsat på fri fod.

Her ses Justin Bieber under sin koncert i Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Bieber i Danmark

Justin Bieber er blandt de største stjerner i verden, og i den nærmeste fremtid gæster han Danmark flere gange.

Allerede under sommerens festival-sæson kommer han til Smukfest i Skanderborg som det absolutte hovednavn. Og i marts 2023 gæster han Royal Arena i København med to koncerter.

Det er første gang, han kommer til Danmark siden 2017, hvor han spillede i Aarhus. Året forinden gav han koncert i Parken i København.