Paul Mescal er godt på vej til at blive en stjerne i filmverdenen, men med succes følger også opmærksomhed - både af ønsket og uønsket art.

Det sidste oplevede han for nylig, da en kvinde spurgte ham, om han ville tage et billede med hende foran Almeida-teateret, hvor han i øjeblikket medvirker i en forestilling. Det måtte hun gerne, men det gik ikke helt efter plnane.

- Da vi stillede op til billedet, lagde hun sin hånd på min røv. Jeg troede, det var et uheld, siger han til Evening Standard og fortæller, at han derfor flyttede sig lidt væk:

- Men hånden fulgte med. Jeg kan huske, at jeg blev anspændt og rasende og vendte mig om til hende og sagde: 'Hvad laver du? Fjern din hånd fra min røv'.

27-årige Paul Mescal fortæller videre, at han egentlig ikke havde lyst til at lave en scene foran teateret.

Annonce:

- Det er ubehageligt for alle, men det var virkelig ikke okay. Det var så ulækkert og klamt, siger han og fortæller videre om sin nye status som kendis:

- 97 procent af det er virkelig fedt - og så er der tre procent, der tager dig på røven.

Paul Mescal kan til marts vinde en Oscar for bedste mandlige hovedrolle. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Paul Mescal var indtil for nylig et forholdsvist ubeskrevet blad på skuespillerscenen, og ifølge filmdatabasen IMDB har han indtil videre blot haft 11 roller - herunder i to musikvideoer.

Men den unge skuespiller har også medvirket i 12 episoder af hitserien 'Normal People' fra 2020, ligesom han sidste år kunne opleves 'Aftersun' - en rolle, der har fået ham nomineret til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle.

Desuden er han ifølge Deadline i spil til en stor rolle i den kommende efterfølger af 2000-hittet 'Gladiator'. Her er det ifølge mediet planen, at han skal spille Lucius, der er søn af Connie Nielsens rolle, Lucilla, fra den første film. Han er nu - som det jo sker med tiden - blevet en voksen mand i efterfølgeren.