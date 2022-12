Fjerner tatoveringer gratis

Efter Kanye West endnu engang er kommet i vælten med sine kryptiske, racistiske og antisemitiske rablerier, er der sandsynligvis et par fans rundt omkring i verden, der har fået nok af deres tidligere idol.

Hvis man er så stor Kanye West-fan, at man ligefrem har fået tatoveret hans navn, ansigt eller sangtekster på kroppen - og nu har fortrudt - tilbyder tattoo-fjerningsklinikken NAAMA Studios i London at fjerne ens tatovering uden beregning. Det skriver flere medier - heriblandt People.com

- Når du har fået lavet en tatovering inspireret af en person, du beundrer og de ender med at trække overskrifter af alle de forkerte årsager. NAAMA tilbyder high tech-tatoveringsfjerning. Hvis du ønsker forandring, er vi her for at hjælpe, lyder beskeden fra tattoo-salonen.

Er man træt af at have denne mand tatoveret på kroppen, er der hjælp at hente. Foto: Ritzau Scanpix

Tilbuddet blev første gang annonceret 15, november, hvor tattoo-eksperterne i kølvandet på den seneste række vanvittige udfald fra Kanye West kort og godt skrev: 'Vi fjerner dine Kanye-tatoveringer gratis'.

På NAAMAs Instagram-profil vises der lige nu eksempler på personer, der får fjernet deres Kanye West-inspirerede tatoveringer.

Videoen ledsages af det oplagte slogan 'Yeezy come - Yeezy go'.