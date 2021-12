Fjernet fra Spotify

Hvis du bruger streaming-giganten Spotify til at få et godt grin ved at lytte til verdenskendte komikere som eksempelvis den kontroversielle amerikaner Kevin Hart, vil du netop nu få problemer, når du forsøger at søge dig frem til deres materiale.

Som følge af en strid om rettigheder og betaling har Spotify nemlig uden at tøve fjernet alt comedy-indhold fra en lang række komikere - heriblandt verdensnavne som Kevin Hart, Tiffany Haddish og John Mulaney.

Det skriver The Wall Street Journal, der vurderer, at det i alt drejer sig om flere hundrede komikere, der har fået fjernet deres indhold.

Kevin Hart er en af verdens bedst kendte komikere. Han kan ikke længere findes på Spotify. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge de amerikanske medier skyldes Spotifys drastiske skridt, at den store gruppe komikere har krævet dobbeltbetaling, da de både skriver og fremfører deres eget materiale.

Som situationen har været hidtil, har komikerne kun fået penge som artister, der fremfører materiale, men da de fleste komikere samtidig også skriver deres eget materiale, kræver de ligeledes betaling for dette på linje med sangskrivere. Dermed ønsker de fremover at få betaling, som om de er både 'sangere' og 'sangskrivere'.

Spotifys stenrige bagmand, Daniel Ek på scenen i New York. Foto: Getty

Lige nu er der tilsyneladende ingen hurtig løsning i sigte i forhold til at få komikerne tilbage på Spotify.

De utilfredse komikere er gået sammen og har allieret sig med den globale rettighedsorganisation Spoken Giants, der forsøger at forhandle sig til øget betaling på komikernes vegne.

Ifølge Wall Street Journal og Forbes siger Spotify dog, at de gennem årene har betalt 'betydelige pengebeløb' for comedy-indhold og ønsker at fortsætte samme praksis.

