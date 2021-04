Flere anholdt for skyderi og kidnapning af Lady Gagas hunde

Det var en meget dramatisk episode, da Lady Gagas hundelufter Ryan Fischer blev skudt, og sangerens hunde blev stjålet.

Nu skulle flere personer efter sigende være blevet anholdt i forbindelse med hændelsen, der skete i Los Angeles tilbage i februar.

Det skriver det amerikanske medie TMZ, der har oplysningen fra en talsmand i politiet.

Ifølge mediet blev de formodede gerningsmænd anholdt torsdag for blandt andet mordforsøg og tyveri.

En af de anholdte er den 50-årige kvinde, der bragte Lady Gagas to franske bulldogs til politistationen to dage efter røveriet og hævdede, at hun havde fundet dem.

Kvinden havde efterfølgende efterspurgt findelønnen på en halv million dollar, som sangerinden havde sat på høj kant. Beløbet svarer til godt tre millioner danske kroner.

Det er uvist, hvorvidt kvinden havde fået udbetalt belønningen.

Kvinden er i et forhold med en 40-årig mand, der også er blandt de anholdte i sagen. Manden er far til en af de tre mænd, der angiveligt har udført røveriet og er sigtet for drabsforsøg.

Mændene er henholdsvis 18, 19 og 27 år.

Ifølge TMZ har politiet i Los Angeles først arbejdet med teorien om, at det var en form for banderelateret indvielsesritual, men at de nu mener, at planen var at sælge Lady Gagas hunde, da franske bulldogs skulle være mange penge værd.

Det var her, Lady Gagas hundelufter blev skudt i slutningen af februar. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Måtte få fjernet dele af sine lunger

Det var en voldsom oplevelse for Ryan Fischer, hvis lunger ikke ville samarbejde og blev ved med at kollapse.

Derfor måtte dele af lungerne bortopereres efter skudepisoden.

Hundelufteren kunne for godt en måned siden dog forlade hospitalet, og i den forbindelse udtalte han sig om den svære vej tilbage til hverdagen.

- Jeg finder min vej i verden udenfor, hvor 'triggere' er virkelige, og det at bearbejde et traume er langt mere vanskeligt end at bearbejde et uheldigt øjeblik i sit liv, sagde han til TMZ.