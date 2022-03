Flov over nøgenscene

Det er længe siden, at skuespilleren Jamie Lee Curtis har sagt farvel til nøgenscener på film.

Den 63-årige Golden Globe-vinder åbner nu op for, at hun aldrig ville gøre det den dag i dag, og at hun faktisk synes, det var pinligt, da hun medvirkede topløs i en scene i filmen 'Trading Places' fra 1983.

Det gør hun i et eksklusivt interview med People.

- Jeg var 21 år, og rollen som Ophelia krævede, at hun tog sin kjole af. Kunne jeg lide at gøre det? Nej. Synes jeg, det var pinligt, mens jeg gjorde det? Ja. Vidste jeg, hvad jeg lavede? Ja. Kunne jeg lide det? Nej. Gjorde jeg det, fordi det var jobbet? Ja.

Hun kunne derfor heller aldrig drømme om at vise sin krop frem i en film i 2022.

- Jeg ville ikke gøre det i dag. Det er den sidste ting, jeg ville gøre. Jeg har også været gift i 37 år. Dengang var jeg ikke gift. Jeg har børn. Jeg ville ikke gøre det.

I filmen medvirkede også Dan Aykroyd og Eddie Murphy.

Selvom Jamie Lee Curtis ikke har tænkt sig at medvirke i nøgenscener i fremtiden, kunne hun da godt joke med, at hun havde vist noget af en kavalergang ved sidste års Golden Globe-uddeling.

- Alle har jo brug for at komme lidt ud en gang imellem og få noget sol. De er nu godt mætte. Og de er tilbage i stalden. De behøver ikke komme ud de næste fem år, lød det fra skuespilleren.