Fly ramt af lyn: Måtte sikkerhedslande

Miley Cyrus forsikrer sine fans om, at hun er okay

Popstjernen Miley Cyrus har været i stormvejr - helt bogstavelig talt.

I et opslag på Instagram skriver hun, at et fly, som hun befandt sig i på vej mod Paraguays hovedstad, Asunción, blev ramt af lyn og derfor måtte sikkerhedslande.

Hun forsikrer dog, at hun og resten af passagerne er okay.

'Til mine fans og alle dem, der er bekymrede efter at have hørt om mit fly til Asunción. Vores fly blev fanget i en massiv og uventet storm og ramt af lyn. Mit crew, band, venner og familie, som rejste med mig, er i sikkerhed efter en nødlanding. Vi var desværre ikke i stand til at flyve ind i Paraguay', skriver hun i opslaget.

Sammen med opslaget har hun delt en video, hvor man tydeligt kan se tordenstormen udfolde sig uden for flyet.

En lang række fans og følgere har allerede i kommentarsporet udtrykt deres lettelse over, at Miley Cyrus er okay.

'Vi elsker dig, Miley. Så glad for, at alle er okay', skriver en følger eksempelvis.

Miley Cyrus er i øjeblikket på turné og gav 21. marts koncert i Bogotá i Columbia. 25. marts skal hun spille i São Paulo i Brasilien. Hvor stjernen befinder sig nu, oplyser hun ikke noget om.