Flygtede fra diktator: Hollywoodstjerne fik asyl i Danmark

Den populære skuespiller Pedro Pascal fortæller i en amerikansk podcast, at hans familie fik tildelt asyl i Danmark efter at have flygtet fra militærdiktaturet i Chile i 70'erne.

Pedro Pascal er et af de absolut hotteste navne i Hollywood for tiden!

Hans karriere tog for alvor fart, da han for snart et årti siden blev tildelt en nøglerolle i den populære tv-serie 'Game of Thrones'. Siden har Pedro Pascal blandt andet medvirket i store produktioner som 'Narcos', 'The Mandalorian' og senest som hovedrollen i HBO-serien 'The Last of Us'.

Men havde det ikke været for Danmark, så var karrieren som hollywoodstjerne nok ikke blevet en realitet.

Pedro Pascal har senest medvirket i den populære HBO-serie The Last of Us. Her ses han på den røde løber til premieren. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Flygtede for livet

Pedro Pascal var forleden gæst i den amerikanske podcast 'Smartless', hvor han detaljeret fortalte historien om, hvordan han sammen med sin familie blev politiske flygtninge og havnede i Danmark.

Skuespillerens forældre, en børnepsykolog og fertilitetslæge, hjalp nemlig oppositionsbevægelsen under Augusto Pinochets militærdiktatur i 70'ernes Chile.

I podcasten fortæller den nu 48-årige skuespiller, at han i en alder af blot ni måneder blev tildelt asyl i Danmark, da hans forældre indså, at deres liv var i fare.

- De kom og ledte efter mine forældre. Så derfor var mine forældre nødt til at skjule sig i seks måneder, fortalte han i podcasten.

Farlig tid

Efter seks måneder lykkedes det endelig familien at snige sig ind på en den venezuelanske ambassade og søge asyl.

- Mange mennesker, der sagde deres mening, forsvandt dengang - mine forældre prøvede at hjælpe nogle mennesker og blev taget i det. Efter at have levet i skjul sneg mine forældre sig ind på en ambassade og søgte asyl, fortalte Pedro Pascal i et interview med Orange Coast Magazine tilbage i februar og tilføjede:

- Det var midt i 70'erne, og mine forældre var unge og liberale. Det var en farlig tid, og de var heldige, at de kom ud med deres liv i behold.

Familien blev ikke længe i Danmark, før de immigrerede til Texas i USA. Og dermed blev der altså banet vej for Pedro Pascals fremtidige karriere som skuespiller i Hollywood.

Pedro Pascal og familien var langt fra de eneste, der blev tildelt asyl i Danmark. Der var nemlig flere hundreder af chilenere, som lykkedes med at flygte militærdiktaturet og få tildelt asyl i Danmark i 70'erne.

