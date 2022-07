Flytter til et lavsikkerhedsfængsel

Ghislaine Maxwell har i længere tid klaget over dårlige forhold i det fængsel, hvor hun to år varetægtsfængslet i Brooklyn.

I følge hende, er hun blevet mishandlet af fængselsbetjente, der bevidst har serveret hende rådden mad og sørget for, at hun ikke kan sove. Den tid viser sig at være slut nu.

Ghislaine Maxwell er nemlig blevet flyttet til et lavsikkerhedsfængsel for kvinder i Florida. Her kan hun blandt andet deltage i forskellige fælles aktiviteter som løb, yoga og have skolefag. Det skriver Dailymail.

Her skal hun afsone sin 20-årige dom. Fængslet hedder FCI Tallahassee, og bringer Maxwell tilbage til Florida, hvor hun begik sine mange forbrydelser.

Maxwell blev i december kendt skyldig i at have hjulpet sin tidligere kæreste Jeffrey Epstein med at misbruge teenagepiger.

Mere præcist lød rettens afgørelse, at hun havde rekrutteret og manipuleret fire piger til at have sex med Jeffrey Epstein i perioden mellem 1994 og 2004.

Siden har hun siddet fængslet og afventet strafudmålingen, som altså nu er afgjort. Den 60-årige tidligere jetsetter Ghislaine Maxwell skal i fængsel i 20 år. Hun skal også betale en bøde på 750.000 dollars - 5,28 millioner kroner.

Jeffrey Epstein døde i 2019 i fængslet, inden han nåede at få sin dom i sagen. Den officielle forklaring på hans død er, at han tog livet af sig selv.

