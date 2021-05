Fødte foran popveninderne på Zoom: - Det var smukt

Destiny's Child-stjernen Kelly Rowland havde 'bandsøstrene', Beyoncé og Michelle Williams, med på Zoom, da hun fødte sit andet barn.

Det fortæller popstjernen i et interview med det amerikanske medie People. Her fortæller Kelly Rowland, at hun havde de nærmeste, inklusiv Beyoncé og Michelle Williams, med online, da hun i januar fødte sin anden søn, Noah.

- Vi havde vores familier med på Zoom, så de kunne se Noah komme til verdenen. Det var smukt, siger Kelly Rowland til People TV.

Andre gæster til det usædvanlige Zoom-opkald inkluderede Beyoncés mor, Tina Knowles.

Popgruppen Destiny's Child gik hver til sit i 2006, men de holder stadig kontakten med hinanden. Foto: Diane Bondareff/Ritzau Scanpix

Der har været mange rygter gennem tiden om en genforening af Destiny's Child. Det er dog ikke blevet til den store genforeningsturné endnu. Gruppen optrådte dog sammen til Beyoncés Super Bowl halftime-show i 2013.

Veninderne ses stadig. Kelly Rowland fortalte i februar i et interview med Entertainment Tonight, at Beyoncé og Michelle Williams mødte Noah for første gang i virkeligheden få uger efter, han blev født.

- Da de mødte babyen, var der en del af mit hjerte, der... at være sammen med Michelle og Beyoncé er virkelig en gave, sagde Kelly Rowland i februar.

Kelly Rowland og ægtefællen Tim Weatherspoon blev gift i 2014, udover nyfødte Noah har parret også sønnen Titan på seks år.