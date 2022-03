Følte sig hjemsøgt: Bange for at sove alene

Den verdensberømte skuespiller Courteney Cox har formentlig fået det til at løbe koldt ned ad ryggen på de amerikanske tv-seere.

For nyligt gæstede den tidligere 'Friends'-skuespiller det populære amerikanske talkshow 'Jimmy Kimmel Live', og her faldt snakken blandt andet på spøgelser og overnaturlige fænomener, hvor skuespillerinden kunne fortælle, at hun selv har oplevet uforklarlige ting.

- Jeg troede ikke på spøgelser til at starte med, siger Courteney Cox.

Hun fortæller videre, at de dog ændrede sig, efter hun flyttede ind i et hus i Los Angeles. Her begyndte skuespillerinden nemlig at opleve mystiske hændelser.

- Flere af miner venner, som kom og besøgte mig, fortalte den samme historie, om at en ukendt kvinde havde siddet på kanten af deres seng, siger Courteney Cox.

Tv-serien 'Venner' var ekstremt populær, og mens seriens popularitet steg, gjorde Courteney Cox' løn det samme. Da serien nåede sin sidste sæson i 2003, tjente skuespillerne 6,8 millioner kroner pr. afsnit. Foto: Ritzau Scanpix.

Skyndte sig at sælge

Courteney Cox tog ikke rigtigt sine venners historie om kvindespøgelset på sengekanten seriøst i starten. Men fortællingen var alligevel begyndt at gøre hende lidt mistænksom og bekymret.

Det var dog først efter en specifik episode, at Courteney Cox blev overbevist om, at der foregik paranormale aktiviteter i huset.

- Jeg var i huset en dag, og på daværende tidspunkt troede jeg stadig ikke på spøgelser. Dørklokken ringede, og det var en leveringsmedarbejder. Han sagde som det første: 'Ved du godt, at dette hus er hjemsøgt?' Jeg svarede: 'Hvorfor tror du det?' Og han sagde: 'Fordi der står en person bag dig'.

Efter episoden kunne det kun gå for langsomt med at få solgt huset.

- Jeg satte huset til salg med det samme. Og jeg kunne aldrig sove alene i huset igen efter episoden, siger Courteney Cox.