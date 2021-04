Første billede af fængslet jetset-dronning offentliggjort

Det første billede af den fængslede Ghislaine Maxwell er blevet offentliggjort. På billedet ser det ud til, at Maxwell har fået et blåt øje

Ghislaine Maxwells advokater har for første gang delt et billede af den fængslede britiske jetset-dronning, der er beskyldt for at hjælpe den afdøde milliardær Jeffrey Epstein med at rekruttere mindreårige piger til seksuelle handlinger.

Det skriver BBC.

På billedet ser det ud til, at 59-årige Ghislaine Maxwell har fået et blåt øje på sit venstre øje.

Ghislaine Maxwells advokater har ifølge det britiske medie flere gange klaget over Maxwells forhold i fængslet og flere gange anmodet om mulighed for kaution, der alle er blevet nægtet.

Billedet af Ghislaine Maxwell blev offentliggjort lørdag. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Kender ikke selv årsagen til de blå mærker

BBC skriver, at vagterne i fængslet efter sigende flere gange har spurgt Ghislaine Maxwell, om hvordan hun har fået det blå øje, men ifølge advokaten ved hun ikke selv, hvordan det er sket.

'Mens fru Maxwell ikke er klar over årsagen til de blå mærker, som rapporteret til lægeligt personale, er hun blevet mere og mere tilbageholdende med at rapportere information til vagterne af frygt for gengældelse og straf,' lyder det fra Maxwells advokat Bobbi Sternheim ifølge BBC.

Ghislaine Maxwell har siddet i fængsel siden sidste sommer. Retssagen mod hende starter efter planen 12. juli.

59-årige Maxwell, som i forvejen blandt andet er anklaget for at have skaffet unge piger og kvinder til den berygtede finansmand Jeffrey Epstein og for at have misbrugt pigerne selv, blev i marts yderligere tiltalt for sex-trafficking af en 14-årig pige.

Hun nægter sig skyldig i alle anklager.

