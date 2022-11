Første gang efter hemmeligt bryllup: Viser sig frem som par

Den amerikanske filmstjerne Lindsay Lohan overraskede i sommer, da hun gennem en talsperson kunne bekræfte, at hun i smug var blevet gift med finansmanden Bader Shammas.

Siden har det nygifte par holdt sig ude af offentlighedens søgelys, men det fik en ende onsdag aften amerikansk tid, da 36-årige Logan var troppet op til premieren på Netflix-filmen 'Falling For Christmas' som hun medvirker i.

Her viste parret sig nemlig frem for første gang for den fremmødte presse siden brylluppet.

Meget privat

Lindsay Lohan, der er kendt for sine roller i film som 'Mean Girls' og 'Forældrefælden', plejer ikke at dele ud af sit privatliv. Derfor skabte det forvirring, da hun i sommer delte et opslag på Instagram, hvor hun omtalte Bader Shammas som sin mand.

Lindsay Lohan har i en årrække holdt pause fra skuespillet, men inden længe kan hun opleves i Netflix-filmen 'Falling For Christmas'. Foto: Getty Images

Det fik flere medier til at spekulere i, om de var var blevet gift i hemmelighed, og kort tid efter kom bekræftelsen fra en talsperson for Lindsay Lohan, der kunne oplyse, at parret var blevet smedet sammen ved en meget intim ceremoni med deres nærmeste.

Parret mødte hinanden i Dubai, hvor de begge på daværende tidspunkt var bosat, og hvor Bader Shammas arbejdede for investeringsbanken Credit Suisse.

Tidligere har Lindsay Lohan dannet par med den nyligt afdøde sanger og barnestjerne Aaron Carter. Hun har desuden været forlovet med skuespiller Vilmer Valderrama, som hun dog gik fra efter få måneder.

Frem til 2016 var hun forlovet med den russiske rigmandssøn Egor Tarabasov.

