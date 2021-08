Første gang i 39 år: ABBA melder om ny musik

Torsdag morgen lancerede hitmagerne bag de verdenskendte sange 'Waterloo', 'Dancing Queen' og 'Knowing me knowing you' - nemlig svenske ABBA - en ny hjemmeside ved navn ABBA Voyagage.

Hvad ABBA Voyage præcis bliver til, vides ikke, men det forventes, at det er deres kommende 'hologram tourne', som første gang blev annonceret i 2016, men ikke er blevet realiseret endnu.

Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson har ligeledes fortalt, at de har i sinde at udgive fem hidtil uhørte sange i takt med deres hologram-tourne, skriver BBC.

Det er ikke meget information, som fremgår på hjemmesiden, men der er en sort baggrund og fire lysende planter, hvortil datoen 2. september ligeledes er at finde på hjemmesiden.

Tilbage i 2018 vendte de fire verdensstjerner tilbage i studiet og lovede, at der ville udkomme to nye sange i det pågældende år. De har dog gang på gang ladet sig vente på sig. Og der er endnu ikke udgivet noget fra den tidligere gruppe.

Dog har de tidligere løftet sløret for to af sangenes navne:

'I Still Have Faith In You' og 'Don't Shut Me Down' er navnene på sangene, som er længe undervejs, men for at veje op for den lange ventetid, og for at takke ABBAs mange fans, har popgruppen valgt at udgive hele fem nye sange i stedet for to, skriver BBC.

Bjørn Ulvaeus har til The Herald Sun lovet, at sangene helt sikkert vil udkomme i år.

- Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt det kommer til at ske. Det vil ske, har han udtalt.