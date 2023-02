Første ord efter knivoverfald: Lider af PTSD og mareridt

Salman Rushdie sætter nu for første gang ord på livet, han var tæt på at miste sidste år

Den 75-årige britisk-indiske forfatter Salman Rushdie har mistet synet på det ene øje, og nerverne til hans ene hånd er så beskadigede, at han ikke kan bruge hånden.

Sådan er det endt, efter forfatteren bag 'De Sataniske Vers' blev påført flere alvorlige knivstik af en gerningsmand i forbindelse med en forelæsning i New York i august.

Nu har han givet sit første interview efter knivoverfaldet til The New Yorker. Og alt er ikke tilbage ved det gamle for Salman Rushdie.

- Der er noget, der hedder PTSD, du ved, siger han til magasinet og fortsætter med at fortælle, at der ikke bliver skrevet det store.

- Jeg har haft meget svært ved at skrive. Jeg sætter mig ned for at gå i gang, men der sker ingenting. Jeg skriver, men det er en kombination af ingenting og lort. Sådan noget jeg skriver og sletter dagen efter. Jeg er ikke tilbage, endnu.

Han siger i interviewet også, at han lider af mareridt.

- Der har været mareridt. Ikke direkte om overfaldet, men det har været skræmmende. De bliver færre og færre. Og jeg har det okay. Jeg er i stand til at komme op at gå. Men der er dele af kroppen, der stadig har brug for konstante tjek. det var et kæmpe angreb.

Siden udgivelsen af bogen 'De Sataniske Vers' i 1988 har sikkerheden omkring forfatteren været omfattende.

Året efter udgivelsen af romanen udsendte Irans daværende religiøse leder, ayatollah Khomeini, en fatwa mod ham for blasfemi og tilsvining af profeten.

Fatwaen, som er et islamistisk dekret, siger, at Rushdie skal dræbes.