Folk raser: 'Så bizart'

Kim Kardashian bliver anklaget for 'forfærdelig photoshop' på især Tyra Banks' billeder i den seneste kampagne for Skims

Er al omtale god omtale? Det må tiden vise.

Den amerikanske realitystjerne Kim Kardashian er i den grad havnet i uvejr efter lanceringen af en ny kampagne for sit undertøjsmærke Skims.

41-årige Kardashian gjorde ellers sit bedste for at skabe opmærksomhed omkring den nye kollektion ved at hive topmodellerne Tyra Banks, Heidi Klum, Candice Swanepoel og Alessandra Ambrosio ind til at stå i spidsen for den.

På de nye billeder, som 'Keeping Up With The Kardashian'-stjernen delte på sin Twitter-profil mandag, afslørede hun, at hun ikke kunne modstå fristelsen og derfor selv hoppede med på billederne under skydningen af den seneste kampagne.

Men det er ikke alle, der er lige tilfredse med det færdige resultat.

Nogle anklager nemlig Kardashian for at redigere for meget ved Tyra Banks' figur på billederne, oplyser Metro.

Total forvirring

Som svar på Kardashians tweet, der reklamerer for kampagnen, er der en, der skriver: 'Din talje er halv så lille som Tyra Banks. Har Tyra Banks en talje på 127 centimeter, eller er dette photoshoppet?'

En anden undrer sig ligeledes: 'Hvorfor photoshoppede du dem? Nærmere bestemt Tyra Banks' talje?', mens en tredje følger påpeger samme problem: 'Disse billeder er fantastiske, og Tyra ser så naturlig smuk ud, men denne redigering er så bizar og unødvendig'.

Kardashian-stjernen er også tidligere blevet mødt med anklager om overdrevet redigering på sine billeder, men hun har endnu ikke udtalt sig om påstandene.

Se Tyra Banks ægte figur på den røde løber i 2017.

