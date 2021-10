For åben skærm: Joker med pornovideo

Mange løftede et øjenbryn eller to, da mediefænomenet og forretningskvinden Kim Kardashian, 40, blev udvalgt til at være værtinde - eller som de siger i USA: 'hoste' - det legendariske tv-show 'Saturday Night Live'.

De fleste er dog enige om, at hun klarede sin debut i det populære, ugentlige satireprogram ganske glimrende her i weekenden.

Ikke mindst fordi, at hun formåede at tage dybt pis på sig selv med en god portion selvironi.

Hendes eksmand, Kanye West, fik dog også en tur gennem møllen.

Kardashian nævnte således blandt andet, at 'hun giftede sig med den bedste rapper nogensinde' og kaldte ham 'den rigeste sorte mand i Amerika', inden hun konkluderede, at skilsmissen derfor kun kunne have én årsag:

Hans personlighed.

'Forglemmelse' fra mor

Men det emne, der tiltrak sig mest opmærksomhed, var det faktum, at Kim Kardashian gjorde sig munter over sin famøse og verdensberømte sexvideo fra 2007, hvor hun indtager lagenerne med sin daværende kæreste, sangeren og skuespilleren Ray J.

- Jeg ved det. Jeg er også overrasket over at se mig her (i 'Saturday Night Live', red.). Da de spurgte mig, var jeg sådan - hvorfor dog? Jeg har ikke haft en filmpremiere i lang tid. Jeg mener, jeg har kun haft én film, der er kommet ud, og da var der ikke engang nogen, som fortalte mig, at den fik premiere, sagde Kim Kardashian blandt andet i sin åbnings-monolog.

Hun tilføjede:

- Det glemte min mor vist at sige ...

Det sidste var åbenlyst en kommentar til det faktum, at Kim Kardashians mor, Kris Jenner, i mange år har været mistænkt for at være hovedarkitekten bag lækket af sexvideoen - noget, hun dog altid hårdnakket har benægtet.

Motivationen bag moderens læk af datterens intime eskapader på film skulle være en kynisk kalkule, fordi omtalen ville kunne hjælpe familien på rette spor i forhold til at blive superstjerner. Sexvideoen blev således indspillet, før familien Kardashian og Jenner indledte deres mangeårige tv-eventyr 'Keeping Up With the Kardashians'.

Ray J - Kim Kardishians ekskæreste - og manden, hun havde sex med i den famøse video fra 2007. Her i 2017 med sin daværende kone, Princess Love. Foto: Ritzau Scanpix

Missionen lykkedes da også. Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner og alle de andre blev ikoner verden rundt.

Kim Kardashians selvironi og de mange jokes stoppede i øvrigt ikke med sexvideoen.

Kim Kardashian talte således også om, at 'hun som person er SÅ meget mere end den reference, hendes søstre bruger, når de skal til plastikkirurg' og at 'hun endelig har lært, hvad udtrykker 'gold digger' betyder, efter at hun har mødt sin mors nye kæreste, Corey Gamle, at kende'.