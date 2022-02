For første gang i 16 år taler hun om dén hændelse

Det er 18 år siden, at familien USA fik kyllingevinger og spareribs galt i halsen under Super Bowl, da Justin Timberlake flåede et stykke af Janet Jacksons top, så hun blottede det ene bryst, da duoen optrådte med 'Rock Your Body' i det direkte tv-transmitterede halvlegsshow.

Tv-billederne spredte sig som en steppebrand og sendte Timberlakes karriere mod stjernerne, mens superstjernen Janet Jackson kom under voldsom beskydning.

'Nipple-gate' dukker fra tid til anden op i medierne, der stadig prøver at finde hoved og hale i, hvad der helt præcist skete den aften i Houston i 2004.

Hovedpersonen selv har været tavs, siden hun gæstede 'The Oprah Winfrey Show' i 2006 og sagde, det var et uheld.

Nu tager 55-årige Janet Jackson så igen bladet fra munden. Det sker i en ny selvbiografisk minidokumentarserie, hvor hun også fortæller, at at hun blev moppet groft af Michael Jackson.

I dokumentaren 'Janet Jackson' fastholder hun, at brystsmutteren var et uheld.

- Det var et uheld, som ikke skulle have været sket ... Men alle leder efter en, de kan give skylden, og det er nødt til at stoppe. Justin og jeg er meget gode venner, og vi vil altid være gode venner, siger Janet Jackson, som dermed lægger afstand til de mange, der kræver Timberlakes hoved på et fad.

Janet Jackson og Justin Timberlake under deres Super Bowl-optræden i 2004. Foto: Reuters

Var det et uheld?

Noget kunne dog tyde på, at Timberlake ikke mener, der var tale om et uheld.

I forbindelse med dokumentaren 'Framing Britney Spears', valgte Timberlake i februar 2021 at sige undskyld til både ekskæresten Britney og Janet Jackson. Samtidig prøvede han at forklare sine handlinger.

'Musikindustrien er rådden. Den kører mænd, specielt hvide mænd, i stilling til succes'.

'Jeg har ikke været perfekt til at navigere i alt dette gennem min karriere. Jeg ved, at denne undskyldning er et første skridt og ikke sletter fortiden. Jeg ønsker at tage ansvar for mine egne fejltrin i alt dette samt være en del af en verden, der løfter og støtter,' skrev Timberlake blandt andet på sin Instagram.

Dokumentaren 'Janet Jackson' er i fire afsnit og kan streames på C More fra 10. februar.

