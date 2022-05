For første gang: Nu står de frem som par

Da den 20-årige model Kaia Gerber indtog den røde løber under mandagens Met Gala, var det ikke alene.

Her havde hun nemlig sin nye flamme, den 30-årige skuespiller og model Austin Butler, under armen.

Det er første gang, de står offentligt sammen som par.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt People.

Under Met Gala blev der da også uddelt flere kys imellem parret, hvilket du kan se i videoen herunder:

Rygterne om, at de to kendisser er blevet et par, har floreret siden december. Det skete bare en måned efter, at Kaia Gerber gik fra skuespilleren Jacob Elordi, der blandt andet er kendt fra 'The Kissing Booth'.

Parret lagde ikke skjul på deres kærlighed til hinanden. Foto: Kevin Mazur/MG22/Getty Images

Butler har tidligere blandt andre datet skuespilleren Disney-stjernen Vanessa Hudgens, som under Met Gala var medvært på den røde løber.

De to gik dog fra hinanden i 2020.