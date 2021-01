For første gang: Viser sønnen frem

Det er ikke meget offentligheden har fået lov at se af Nicki Minaj liv, efter hun blev gift med barndomskæresten og dømt sexforbryder Kenneth Petty.

Siden brylluppet har Nicki skruet ned for karrieren.

I stedet har hun helliget sig familielivet, og det resulterede i sønnen, der kom til verden 15. oktober.

Afslører endelig barnets køn

Nu deler superstjernen for første gang billeder af sin nyfødte på det sociale medie Instagram.

'Tak for at vælge mig som din mor. Jeg ønsker jer alle et godt og glædeligt nytår. Tak for jeres kærlighed og støtte gennem denne rejse. Det har betydet meget for mig. At blive mor er det mest fyldestgørende job, jeg nogensinde har haft. Jeg sender kærlighed til alle mødre. Store kram til de kvinder, der har været gravide i denne svære tid', skriver hun til billederne af sønnen.

Allerede i september måned sidste år afslørede Nicki Minaj, at hun gennem længere tid havde planlagt at blive gravid. Hun hævdede dengang, at hun ville stoppe sin karriere som rapper og i stedet koncentrere sig om at skabe en familie.

Hun har dog lavet musik efterfølgende, men fokuserer primært på sin familie.

Der har tidligere været en del kritik af Nicki Minaj mand Kenneth Petty, der har siddet fængslet næsten fire år for at true en kvinde til sex med en kniv tilbage i starten af 1990'erne.

Det er dog ikke noget, der har haft en betydning for Nicki Minaj, der tidligere har udtalt, at folk skulle blande sig uden om hendes privatliv.

