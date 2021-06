For første gang: Viser sønnen frem

Det kom som noget af en overraskelse, da det i starten af året blev bekræftet, at stjerneparret Justin Timberlake og Jessica Biel et halvt år forinden var blevet forældre for anden gang.

Det lykkedes parret at holde graviditeten helt skjult for offentligheden, og først i januar 2021 kom det frem, at sønnen Phineas var blevet født i sommeren 2020.

Nu er den lille fyr snart et år, og for første gang deler den stolte far et glimt af sønnen på Instagram.

- At være far er bedre, end jeg nogensinde kunne have forestillet mig. Jeg er taknemmelig for mine fædre og mine bedsteforældre for at have ofret så meget, så jeg kunne udleve mine drømme og for at lære mig, at det VIRKELIGE LIV er i alle de små øjeblikke, lyder teksten til billedet som er lagt op i anledningen af fars dag i USA.

- Glædelig fars dag til alle fædre, slutter han.

På billederne er han sammen med både sin store søn, Silas på seks år, og lille Phineas på snart et år.

39-årige Jessica Biel og 40-årige Justin Timberlake blev gift i 2012, efter de havde været kærester i fem år. De fik deres første barn, Silas, i 2015, imens lillebroren Phineas blev født sidste år.