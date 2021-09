For fræk: Reklame afvist på tv

Tøjbrandet 'Good American' blev stiftet af Khloe Kardashian og Emma Grede i 2016 med fokus på tøj til kvinder i alle størrelser.

Virksomheden, der er mest kendt for deres jeans, har for nylig udgivet en tv-reklame med 37-årige Khloe Kardashian i hovedrollen.

Reklamen, der skulle gå i luften denne uge, er dog blevet afvist af tv-kanaler, fordi den er for fræk.

Det skriver Metro.

Topløs

I reklamen ser man Khloe Kardashian kun iført jeans, mens hun ligger topløs i sengen og dækker den øverste del af kroppen til ved hjælp af et lagen.

Imens lyder det fra den kendte tv-personlighed:

'Jeg behøver ikke at blive ved med at lede. Jeg tror, jeg har fundet den eneste ene'.

Hvis reklamen var kommet ud over rampen, ville det have været den første af slagsen, Khloe Kardashian har medvirket i.

Det virker dog ikke til, at folkene bag 'Good American' har grund til at ærgre sig over, at reklamen ikke blev vist - tværtimod.

Virksomheden har høstet ekstra reklame på afvisningen og dermed vakt endnu større interesse for tøjbrandet på de sociale medier.

I et opslag på deres Instagram-profil er der bl.a. delt et billede fra reklamen med billedteksten:

'Khloe Kardashian i topløs reklame er for sexet til tv. Bliver ikke vist'.