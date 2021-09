For tredje gang: Hudson forlovet

Bryllupsklokkerne kommer snart til at ringe for Kate Hudson og Danny Fujikawa.

Mandag afslørede den 42-årige skuespiller, at hun endnu en gang har fået sat en ring på sin finger.

Det var på Instagram, at Hudson postede et kærligt billede af det forelskede par og ordene 'Let go!' efterfulgt af en række bryllups-relaterede emojis..

Skal man tro kommentarerne i opslaget, så er forlovelsen ikke ny. Det er til gengæld en nyhed, at offentligheden bliver informeret om forlovelsen.

Kate Hudson og Danny Fujikawa danner par på femte år. De blev kærester tilbage i 2016, og de har siden fået datteren Rani sammen, der i dag er tre år.

Hudson og Fujikawa kendte hinanden i årevis, før deres forhold udviklede sig romantisk. Han er stedbror til hendes bedste ven. Dan Fujikawa er skuespiller, musiker og medejer af sit eget pladeselskab, Lightwave.

Det er tredje gang, at Kate Hudson bliver forlovet. Første gang var med Chris Robinson, som hun også blev gift med. Anden gang nåede hun og Owen Wilson aldrig turen ned ad kirkegulvet, før de brød med hinanden.

Kate Hudson var mandag aften til årets store MET-galla.

