Forbrændt tv-vært med overraskende comeback

Det gik stærkt, da benzinen antændte, og flammerne omkransede talkshow-værten Jay Leno, da han 13. november var ude for en ulykke i sit værksted i Los Angeles.

Men nærmest lige så hurtigt er den populære vært på benene igen, og selvom det kun er få dage siden, han blev udskrevet fra hospitalet, har Leno nu annonceret, at han har planer om at gennemføre sine planlagte shows i weekenden.

Det skriver mediet Page Six.

- Jeg skal optræde på søndag til The Comedy & Magic Club, sagde 72-årige Jay Leno til pressen tirsdag fra førersædet af sin bil til mediet.

På trods af forbrændinger i ansigt og på hænderne er Leno klar til at sætte sig bag rettet i sin eksplosive veteranbil allerede næste uge. Foto: Grossman Burn Center

Tilgiver livsfarlig veteranbil

Ulykken skete, da Jay Leno stod og rodede med en gammel veteranbil i sin garage.

Udover at Jay Leno i mange år har været vært på talkshowet 'The Tonight Show' er talkshow-værten også er en stor bilentusiast.

Ifølge TMZ trådte vennen Dave til, slukkede hurtigt flammerne og reddede potentielt komikerens liv. Men ilden nåede at efterlade 3. grads forbrændinger på Lenos ansigt og hænder.

Han blev derfor indlagt og behandlet på Grossman Burn Center, der for nylig lagde et billede ud af forbrændingerne i ansigtet flankeret af meldingen om, at Jay Leno har det godt.

Og ifølge Daily Mail har Leno det endda så godt, at han næste uge regner med at køre en tur i den selvsamme veteranbil, der eksploderede i hovedet på ham.

For, som han ifølge Daily Mail sagde tirsdag: 'Bilen har ikke gjort noget galt'.

Herunder kan du se en ni år gammel video, hvor Leno arbejder på den eksplosive veteranbil i sit tv-show 'Jay Leno's Garage'. Omkring fire minutter inde begynder han at rode med systemet for benzin-tilførslen, og det er ikke svært at forestille sig, hvordan dén manøvre hurtigt kan gå grueligt galt:

