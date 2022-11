Forbrændt tv-vært viser sig frem

72-årige Jay Leno er blevet udskrevet efter behandling for brandsår

Den 72-årige amerikanske tv-vært, komiker og bilentusiast Jay Leno er blevet udskrevet fra Grossman Burn Center, hvor han har været indlagt med andengradsforbrændinger efter en voldsom ulykke.

Behandlingscentret har i den forbindelse offentliggjort et foto af en storsmilende Leno med tydelige brandsår på specielt halsen og hænderne.

'Jay vil gerne fortælle alle, hvor taknemmelig han er for den pleje, han har modtaget, og han er meget glad for alle lykønskningerne. Han ser frem til at tilbringe thanksgiving med sin familie og venner og ønsker alle en vidunderlig ferie', lyder det i en udtalelse fra Grossman Burn Center, som er blevet gengivet i flere amerikanske medier, blandt andre People Magazine.

En tydeligt medtaget Jay Leno efter brandulykken. Foto: Grossman Burn Center

Ulykken skete 12. november, da en af Jay Lenos veteranbiler brød i brand, mens han arbejdede under den. Ifølge TMZ blev han reddet af en ven, der var hurtig til at kaste sig over ham og kvæle flammerne.

Jay Leno var vært på 'The Tonight Show' fra 1992 til 2009 og bestyrer i øjeblikket 'Jay Leno’s Garage' på tv-kanalen CNBC, der netop har afsluttet sin syvende sæson.

Ifølge udtalelsen fra Grossman Burn Center var Jay Leno indlagt i ti dage og vil fortsat modtage opfølgende behandling for brandsår i ansigtet, på brystet og hænderne.

'Jeg er tilfreds med Jays fremskridt, og jeg er optimistisk, i forhold til at han vil komme sig fuldt ud', udtaler doktor Peter Grossman.