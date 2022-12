Ford indrømmer: Derfor laver jeg en ny 'Indiana Jones'-film

Han fyldte 80 år tidligere i år, og han kunne derfor nemt være gået på pension for flere år siden.

Men Harrison Ford nægter at lægge skuespillet på hylden og indtil nu ej heller sin nok mest ikoniske figur og rolle til dato, Indiana Jones, der er i skarp konkurrence med Star Wars-profilen Han Solo om prædikatet.

Den femte Indiana Jones-film har således premiere i sommeren 2023.

At det skulle nå så vidt, at Harrison Ford genindtager sit velkendte outfit med khaki-skjorte, brune bukser, hat og pisk i så høj en alder, skyldes, at han gerne ville putte karakteren i seng på en ordentlig måde.

- Det var en af mine personlige ambitioner at se Indiana Jones senere i livet og at se resultatet at det liv, vi ved, han har levet, og hvordan det har påvirket ham, fortæller Harrison Ford i et interview med Sky News og supplerer:

'... og at give ham en god afsked'.

Han siger det ikke højt i sidste del af citatet, men det er ingen hemmelighed, at film nummer fire i rækken fra 2008, 'Indiana Jones og krystalkraniets kongerige', ikke blev særligt godt anmeldt eller modtaget.

Derfor var der tydeligvis et ønske om at slutte mere hæderligt af, og derfor må man antage, at det efter den femte film er slut med Indiana Jones - i hvert fald med Ford i hovedrollen.

Harrison Ford som næsten 80-årig under optagelserne til 'Indiana Jones i sommeren 2021. Foto: Ritzau Scanpix

Familiefilm forlænger karrieren

Harrison Ford ved godt, at også hans lange karriere synger på sidste vers:

- Det store held i min karriere har været, at mange af de film, jeg har lavet, har været familiefilm, som bliver set igen og igen og bliver videregivet fra generation til generation. Det har jeg profiteret meget af, siger Harrison Ford.

