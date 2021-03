Fordømmer racisme: - Jeg er stolt af at være asiatisk

Siden et skyderi i Atlanta 16. marts kostede otte mennesker livet, har debatten om racisme i USA fået nyt liv.

Blandt ofrene var nemlig seks kvinder med asiatisk oprindelse, og det har sparket gang i en bølge af demonstrationer og opråb på sociale medier, som flere kendte har støttet.

Lørdag tog skuespilleren Sandra Oh, 49, bladet fra munden i en tale ved en demonstration i den amerikanske by Pittsburgh.

Det skriver CBSN Pittsburgh, som også har filmet talen.

Biden fordømmer vold mod asiater: Hadet må stoppe

Her fortalte Sandra Oh, der blandt andet er kendt for sine roller i tv-serierne 'Killing Eve' og 'Greys hvide verden', at hun aldrig før har talt om den frygt, hun føler.

- For mange af os i vores samfundsgruppe er det her første gang, vi overhovedet får mulighed for at sætte ord på vores frygt og vores vrede, og jeg er virkelig taknemmelig for alle dem, der er villige til at lytte, sagde hun og fortsatte:

- Jeg ved, at mange af os er meget bange, og det forstår jeg. Og en måde, hvorpå vi kan komme igennem vores frygt, er ved at række ud til fællesskabet.

Rystende corona-oplevelser: Kæmper for ikke at græde

Hun opfordrede derefter tilskuerne til at blive bedre til at hjælpe hinanden.

- Hvis du ser en af vores brødre eller søstre, der har brug for hjælp, vil du så hjælpe? Vi må forstå som asiatiske amerikanere, at vi bare behøver at række hånden frem til vores søstre og brødre og sige 'Hjælp mig, jeg er her'.

Til slut fik hun publikum med på at gentage:

- Jeg er stolt af at være asiatisk. Jeg hører til her.

Blandt andre kendisser, der har givet deres støtte til bevægelsen, er skuespiller Olivia Munn og skuespiller Mindy Kaling.