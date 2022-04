Forelsket i fængslet: Vil giftes igen

Fredag kom det frem, at Netflix-stjernen Joe Exotic, der er kendt fra dokumentarserien 'Tiger King', skal skilles fra ægtefællen Dillon Passage, som han har været gift med i fire år.

Allerede sidste år meddelte Dillon Passage, at han havde fundet en ny og ønskede at ende forholdet til Joe Exotic. Men trods den kolde luft mellem de to er der for Joe Exotic ikke tale om en ulykkelig slutning.

Han har nemlig fundet kærligheden på ny i en mand, som han har mødt i fængslet, beretter TMZ, som har fået nyheden bekræftet af Joe Exotics advokat, der også fortæller, at det forelskede par har planer om at gifte sig.

Er løsladt

Den excentriske tidligere zooejer, der i øjeblikket afsoner en dom på 21 års fængsel for forsøg på lejemord på rivalen Carole Baskin, er ifølge advokaten faldet for en mand ved navn John Graham.

Joe Exotic mødte sin nye kærlighed i januar 2021, da de begge afsonede i et fængsel i Texas. Siden er John Graham, der sad inde for indbrud og ulovlig våbenbesiddelse, dog blevet løsladt.

Ender deres kærlighedshistorie i et ægteskab, bliver det Joe Exotics tredje af slagsen. Han har tidligere været gift med Travis Maldonado, der i 2017 døde i en ulykke.

I skilsmissedokumenterne fremgår det, at 59-årige Joe Exotic foruden et ægtefællebidrag fra Dillon Passage ønsker en navneændring fra Joseph Allen Maldonado-Passage, så han igen kommer til at hedde sit tidligere navn, Joseph Allen Maldonado.