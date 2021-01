Forelsket under lockdown: Gifter sig med bodyguarden

Intet er så slemt, at det ikke er godt for noget.

Kærligheden har spiret hos 'Baywatch'-stjernen, der under lockdown er blevet gift med sin bodyguard Dan Hayhurst.

Det skriver DailymailTV, der har film og billeder fra ceremonien.

- Jeg er lige, hvor jeg skal være - i armene på manden, der elsker mig, fortæller en lykkelig Pamela Anderson til Dailymail.

Brylluppet - der er det fjerde af sin slags for Pamela - blev afholdt ved en intim ceremoni med parrets nærmeste familie i baghaven til Andersons hjem på Vancouverøen i Canada juleaften.

Pamela, der blev gift i kjole og gummistøvler, fortæller, at de to faldt pladask for hinanden, og at de 'passede naturligt' sammen.

Dyreværnsforeningen Rasta Sanctuary, som Pamela Anderson har doneret penge til, deler også et billede af det lykkelige brudepar på Instagram.

'De to turdelduer blev gift juleaften, og vi er ekstremt glade på deres vegne,' skriver foreningen i opslaget.

Slut med sociale medier

Efter Pamela Anderson har fundet lykken i sit liv, melder hun også på Instagram, at hun er færdig med sociale medier.

'Dette vil blive mit sidste opslag på Instagram, Twitter og Facebook. Jeg har aldrig været interesseret i sociale medier, og jeg har fundet mig tilpas i mit liv. Jeg er inspireret af at læse og være i naturen - jeg er fri! Tak for kærligheden,' lyder den afsluttende melding til sine fans i opslaget - om det holder, må tiden vise.