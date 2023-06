Forfatter Cormac McCarthy er død

'Hvis det ikke handler om liv og død, er det ikke interessant.'

Det er et af forfatteren Cormac McCarthys mest kendte citater fra et interview i magasinet Rolling Stones.

Nu blev det hans tur. Tirsdag er forfatteren fundet død i sit hjem i Santa Fe i New Mexico.

Det oplyser forlaget Penguin Random House i en erklæring. Der er ikke oplyst en specifik dødsårsag.

Den prisvindende og anmelderroste forfatter blev 89 år.

Brutal

Cormac McCarthys forfatterskab er gennem årtier blevet rost til skyerne, og han har vundet et utal af priser for sine romaner.

Hans særlige lyriske skrivestil og brutalt voldelige romaner, sikrede ham pladsen i toppen af amerikanske fiktions-hieraki.

Han er særligt kendt for bøgerne 'The Road' og 'No Country for Old Men', der i 2007 blev filmatiseret under samme navn. Filmen vandt svimlende 76 priser, herunder fire Oscar-statuetter

Samme år vandt McCarthy romanen 'The Road' den eftertragtede Pulitzerpris i kategoren fiktion.

Danske Viggo Mortensen spiller som hovedrollen i filmatiseringen af romanen en unavngiven far, der flygter med sin søn efter en altødelæggende katastrofe har ramt Amerika, der nu hærges af kannibaler.

Kult

I de første 25 år af sin karriere var McCarthy en kultfigur, der afviste at tale med journalister og rygtedes at leve som eneboer.

Hans første bog 'The Orchard Keeper' blev udgivet i 1965, men var ingen succes.

Ingen af hans første fem bøger solgte mere end 3.000 hardcover-eksemplarer, og det var først i 1992 han for alvor slog igennem med bogen 'All The Pretty Horses'.