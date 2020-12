Forholdet gik i stykker efter to ugers nedlukning

Den 44-årige britiske skuespillerinde Anna Friel, der især er kendt for sin hovedrolle i tre sæsoner af krimiserien 'Marcella' på Netflix, afslører nu, hvordan den britiske coronanedlukning lynhurtigt påvirkede hendes parforhold og førte til et brud.

- Jeg havde været i et parforhold i fire år. Men vi gik fra hinanden efter kun to uger.

Det afslører Anna Friel i et stort interview med det britiske magasin You.

Anna Friel modtager her en pris i New York for sin rolle i tv-serien 'Marcella'. Foto: Ritzau Scanpix.

Anna Friel har tidligere haft et forhold til skuespilleren David Thewlis fra 2001 og frem til 2010, hvor parret, der har den 15-årige datter Gracie sammen, blev skilt.

Skuespillerinden foretrækker at gå stille med dørene med henblik på sit privatliv og afslører derfor heller ikke i interviewet med magasinet You navnet på den kæreste, som hun i år har forladt.

- Jeg husker, at jeg tænkte: Gud, der vil virkelig være mange mennesker, der går fra hinanden i den her periode. Jeg er menneskelig. Det sker for os alle, og det er svært, forklarer Anna Friel og tilføjer, at der var mange ting i forholdet, der gik galt i løbet af de første to uger af den britiske coronanedlukning.

- Man er nødt til at komme i terapi og tale i mindst tre timer for at forstå det hele. Men det var smertefuldt. Og det er det stadig.

Anna Friel mener imidlertid, at bruddet med kæresten kan medvirke til at gøre hende stærkere:

- Om natten, når min datter er gået i seng, tænker jeg på, hvad jeg skal gøre nu. Men mine venner har støttet mig. Og det, som ikke dræber dig, gør dig stærkere, som man siger, forklarer Anna Friel.