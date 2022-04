Forklarer i retten: Truede med at slå hende ihjel

Der er i øjeblikket gang i en omfattende retssag mellem Kardashian-familien og modellen Blac Chyna. Sidstnævnte skulle angiveligt have truet med at slå Kylie Jenner ihjel, lyder det fra hendes mor, Kris Jenner, i vidneskranken

Kris Jenner smed noget af en bombe, da hun indtog vidneskranken i retssagen mellem Kardashian-familien og modellen Blac Chyna.

Hun påstod nemlig, at Chyna har truet med at slå Kylie Jenner ihjel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Page Six og TMZ.

Kris Jenner forklarede, at hun var foruroliget over at høre om truslerne, men at de valgte at holde det internt i familien uden at melde det til politiet.

Hun fortæller samtidig, at hun havde hørt om flere tilfælde, hvor Blac Chyna havde forsøgt at volde fysisk skade på rapperen Tyga, blandt andet med en kniv.

Kris Jenner er mor til samtlige Kardashian-døtre, som hun har med de to mænd Robert Kardashian og Caitlyn Jenner, som tidligere hed Bruce Jenner. Foto: ANTI/Ritzau Scanpix

Kylie Jenner dannede på daværende tidspunkt par med Tyga, som kort forinden havde dannet par med netop Blac Chyna, hvilket var årsagen til kontroversen mellem de to kvinder.

Chyna påstod nemlig i sin egen vidneforklaring, at hun stadig var i et forhold med Tyga, da han var sammen med Kylie Jenner.

Men det er ikke den eneste forbindelse, de to har til hinanden.

Blac Chyna kom nemlig efterfølgende i et forhold med Rob Kardashian, som er halvbror til Kylie Jenner. De to har i dag et barn sammen.

Lang retssag

Blac Chyna har sagsøgt en række af medlemmerne af Kardashian-familien, nemlig Kris, Kim, Khloé og Kylie, fordi hun mener, de konspirerede om at få lukket det tv-show ned, som hun havde med Rob Kardashian, der havde navnet 'Rob & Chyna' og blev droppet efter blot én sæson.

Derfor kræver hun 40 mio. dollars i tabt indkomst, ligesom hun kræver mere end 60 mio. dollars yderligere i tabt fremtidig indkomst. Det svarer sammenlagt til næsten 700 millioner danske kroner.