Forklarer karrierestop: - Jeg følte mig indespærret

Det er næsten ugentligt, at Emma Watson toner frem på fjernsynsskærmen, fordi en af filmene fra Harry Potter-serien bliver genudsendt for gud ved hvilken gang.

Men det er faktisk lang tid siden, publikumsfavoritten har stået på rollelisten i en film, udover en egenproduceret kortfilm i 2022. Faktisk ligger landet sådan, at skuespillerinden ikke har medvirket i en film eller tv-serie siden 2019.

Harry Potter står stadig tilbage som den største rolle, Emma Watson har haft i karrieren. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Den prominente skuespillerinde har nemlig frivilligt holdt sig selv ude af filmverdenen. I et interview til Financial Times udtaler skuespillerinden, at hun havde svært ved at stå på mål for noget, hun ikke selv er herre over.

- Jeg følte mig indespærret. Jeg synes, at det var meget svært at være ansigt og talsperson på projekter, hvor jeg ikke har været del af beslutningsprocessen.

- Alt imens journalister udspørger mig, hvordan filmen stemmer overens med mine synspunkter, fortæller Emma Watson til Financial Times.

Emma Watson er dog ikke færdig med branchen. Men som et meget kristent ægteskab, så gemmer hun sig selv, til det rigtige projekt springer hende i øjnene. Fremadrettet vil hun nemlig kun lave projekter, hvor hun efter eget udsagn kan se sig selv i spejlet, hvis det skulle gå galt.

- Derfor begyndte jeg at indse, at jeg fremover kun står model til noget, jeg ikke hader mig selv for at deltage i, siger hun.